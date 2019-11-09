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«Заразы ходячие» заражают россиян

врач

Большинство россиян предпочитают работать во время ОРВИ, не оформляя больничный лист, сообщает DEITA.RU по материалам опроса, проведенного «Здоровье Mail.ru».

Как отмечают социологи, В исследовании отмечается, что при простудных заболеваниях 65% опрошенных продолжают работать и не уходят лечиться домой. В то же время 49% россиян, которые в случае болезни остаются дома, продолжают работать оттуда. В

В 2019 году 41% опрошенных ни разу не был у врача. При этом 38% посещали докторов от двух до четырех раз, и лишь 13% анкетируемых – пять-шесть раз. В основном россияне обращались к специалистам государственных медицинских учреждений (46%), к специалистам частных учреждений (21%), и к тем, и к другим обращались 33% россиян.

Также выяснилось, что 50% граждан обращаются к специалисту лишь в крайних случаях, а 23% оттягивают момент посещения врача до последнего. Указания врачей соблюдают 39% опрошенных, а  23% следуют назначениям доктора, но только в том случае, если могут купить лекарства.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморском крае находится на неэпидемическом уровне. Во всех возрастных группах населения заболеваемость ОРВИ находится ниже уровня эпидемического порога.

Дмитрий Санников


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