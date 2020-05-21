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Заразят ли мухи коронавирусом, сказали в Роспотребнадзоре

лето, насекомые, муха

Опасаться насекомых стоит

Эксперты Роспотребнадзора заявили, что мухи вряд ли способны переносить коронавирус Covid-19, сообщает ИА DEITA.RU.

Специалисты напомнили, что коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем, и поступает в организм через верхние дыхательные пути. Восприимчивые к вирусу рецепторы есть и в желудочно-кишечном тракте, но их там немного, пишет «Российская газета».

Тем не менее, это не значит, что мух не стоит опасаться.

«Для предотвращения заболеваний, в первую очередь, дизентерии, глистных инвазий, брюшного тифа, холеры, необходимо не допускать контакта мух и других насекомых с пищей, мыть овощи и фрукты перед их употреблением, очищать и дезинфицировать поверхности помещений, где происходит питание», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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