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Заразят ли мухи коронавирусом, сказали в Роспотребнадзоре
Опасаться насекомых стоит
Эксперты Роспотребнадзора заявили, что мухи вряд ли способны переносить коронавирус Covid-19, сообщает ИА DEITA.RU.
Специалисты напомнили, что коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем, и поступает в организм через верхние дыхательные пути. Восприимчивые к вирусу рецепторы есть и в желудочно-кишечном тракте, но их там немного, пишет «Российская газета».
Тем не менее, это не значит, что мух не стоит опасаться.
«Для предотвращения заболеваний, в первую очередь, дизентерии, глистных инвазий, брюшного тифа, холеры, необходимо не допускать контакта мух и других насекомых с пищей, мыть овощи и фрукты перед их употреблением, очищать и дезинфицировать поверхности помещений, где происходит питание», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.