В России начал действовать новый закон, упрощающий регистрацию автомобиля, сообщает DEITA.RU.

Все автолюбители страны получили возможность регистрировать новую машину прямо в автосалону по время её покупки. Такие правила начали работать в России с даты вступления в силу соответствующего закона.

Таким образом, прямо на место продажи авто можно пройти все необходимые процедуры у дилера, а ГИБДД будет лишь присваивать транспортным средствам госномер, который также можно будет получить в автосалоне.

При этом, как сообщают в главном дорожном ведомстве стран, у граждан останется право зарегистрировать автомобиль самостоятельно в ГИБДД.

Дело в том, что за такие удобства придётся платить и салон в праве взять с клиента небольшую сумму денег за услугу.

Дмитрий Шевченко