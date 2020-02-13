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6 Декабрь 2019, 18:15

Зарегистрировать гараж будет проще в 2021 году

Гаражи, лето, дерево

Так называемая «гаражная амнистия» вступит в силу с 2021 года

Минэкономразвития РФ внес на рассмотрение правительству законопроект, облегчающий владельцам гаражей и земельных участков под гаражи процедуру регистрации, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Так называемая «гаражная амнистия» вступит в силу с 2021 года и продлится до 2025 года. Согласно ей, владельцы гаражей и земельных участков, не прошедших регистрацию,  смогут оформить свое имущество на законодательном уровне.

На данный момент таких неучтенных гаражей насчитывается порядка 3 млн. А все потому, что в действующем законодательстве существует ряд пробелов, из-за которых многие гаражи просто не попадают под правовое поле.

Новые правила будут относиться только к тем гаражам, которые были построены на муниципальных земельных участках до 2004 года или входящие в состав гаражно-строительного кооператива.

В проект нового законодательства также входит перечень документации, необходимой для прохождения регистрации, а дополнительная будет устанавливаться региональными властями.

По мнению авторов инициативы, «гаражная амнистия» должна облегчить жизнь порядка 4,5 миллионам автовладельцев.

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