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Зарегистрировать гараж будет проще в 2021 году
Так называемая «гаражная амнистия» вступит в силу с 2021 года
Минэкономразвития РФ внес на рассмотрение правительству законопроект, облегчающий владельцам гаражей и земельных участков под гаражи процедуру регистрации, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Так называемая «гаражная амнистия» вступит в силу с 2021 года и продлится до 2025 года. Согласно ей, владельцы гаражей и земельных участков, не прошедших регистрацию, смогут оформить свое имущество на законодательном уровне.
На данный момент таких неучтенных гаражей насчитывается порядка 3 млн. А все потому, что в действующем законодательстве существует ряд пробелов, из-за которых многие гаражи просто не попадают под правовое поле.
Новые правила будут относиться только к тем гаражам, которые были построены на муниципальных земельных участках до 2004 года или входящие в состав гаражно-строительного кооператива.
В проект нового законодательства также входит перечень документации, необходимой для прохождения регистрации, а дополнительная будет устанавливаться региональными властями.
По мнению авторов инициативы, «гаражная амнистия» должна облегчить жизнь порядка 4,5 миллионам автовладельцев.