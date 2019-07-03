Работу топ-менеджеров решили оценивать по-новому: привязав ее к исполнению указа лидера России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Размер зарплаты топ-менеджеров теперь будет зависеть от выполнения майского указа Владимира Путина, президента РФ. Прежние показатели успешности работы не меняли – попросту дополнили этот список новыми критериями.

Так, на размер денежных выплат данной категории сотрудников повлияет своевременная выплата зарплат остальным сотрудникам предприятий, определенный уровень инвестиций в основной капитал, процент конкурентных закупок и уменьшение непрофильных активов.

Анастасия Туркова