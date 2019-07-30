Чиновник
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Государственные аудиторы заинтересовались зарплатами чиновников, отвечающих за развитие городов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как удалось выяснить сотрудникам Счётной палаты, уровень зарплаты генерального директора "Фонда развития моногородов" превысил в миллион рублей месячные расходы бюджетов некоторых моногородов в 2018 году.

Сейчас генеральным директором фонда является Ирина Макиева, которая одновременно с этим занимает пост заместителя председателя ВЭБа. На должности начальника фонда она пребывает с конца июля 2018 года.

При этом, председателем наблюдательного совета фонда является министр экономического развития России Максим Орешкин.

Как отметили в Счётной палате, затраты фонда на выплаты персоналу за 2018 год в сумме 258,5 миллиона рублей сопоставимы с исполнением доходной части бюджета города Пикалево в Ленинградской области за 2018 год, который составляет всего 192 миллиона рублей.

Дмитрий Шевченко

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