Зарплата почти миллион рублей не интересует российских специалистов

На полуостров Ямал в течение нескольких месяцев не могут привлечь специалиста на вакансию с зарплатой 700 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Сотрудник требуется в стоматологическую клинику города Губкинский.

С начала лета вакансия была размещена на сайте Общероссийской базы предложений о работе. Как сообщает «URA.RU», несколько желающих всё же было обратилось в медучреждение, и один кандидат был выбран. Однако позже претендент отказался от рабочего кресла.

Несмотря на то, что стоматология предлагает соискателю гибкий график, стабильный оклад, процент от премий, и даже жильё в случае, если работник переедет из другого региона, желающих работать в Губкинском до сих пор не нашлось.

Стоит отметить, что средняя зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе составляет чуть более девяноста тысяч рублей по данным за первые четыре месяца текущего года. ЯНАО считается регионом с одним из самых высоких уровней заработной платы. Однако регион расположен всего в двухстах километрах от северного полярного круга, климатические условия могут показаться весьма некомфортными для проживания, вероятно именно это отпугивает потенциальных работников.

Софья Корф