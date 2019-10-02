Зарплата почти миллион рублей не интересует российских специалистов

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На полуостров Ямал в течение нескольких месяцев не могут привлечь специалиста на вакансию с зарплатой 700 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Сотрудник требуется в стоматологическую клинику города Губкинский.
С начала лета вакансия была размещена на сайте Общероссийской базы предложений о работе. Как сообщает «URA.RU», несколько желающих всё же было обратилось в медучреждение, и один кандидат был выбран. Однако позже претендент отказался от рабочего кресла.
Несмотря на то, что стоматология предлагает соискателю гибкий график, стабильный оклад, процент от премий, и даже жильё в случае, если работник переедет из другого региона, желающих работать в Губкинском до сих пор не нашлось.
Стоит отметить, что средняя зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе составляет чуть более девяноста тысяч рублей по данным за первые четыре месяца текущего года. ЯНАО считается регионом с одним из самых высоких уровней заработной платы. Однако регион расположен всего в двухстах километрах от северного полярного круга, климатические условия могут показаться весьма некомфортными для проживания, вероятно именно это отпугивает потенциальных работников.
Софья Корф