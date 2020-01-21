Зарплата учителей станет единой по всей России

После заседания Совета Палаты, которое пройдет в ближайший вторник, 21 января, сенаторы планируют направить правительству РФ обращение об утверждении единой системы оплаты учительского труда по всей России, сообщает DEITA.RU по материалам «Парламентской газеты».

Как известно, на данный момент уровень заработной платы учителей регламентируется на уровне субъекта РФ, и зачастую базовый оклад за норму учительской нагрузки бывает ниже установленного прожиточного минимума почти в два раза.

Сенаторы считают, что текущая ситуация является крайне недопустимой. Ведь каждый специалист в области образования реализует единый образовательный стандарт, утвержденный Государством, и, следовательно, должен получать оплату за свой труд по единой установленной норме. Оплата труда должна суммироваться из количества часов аудиторной нагрузки, квалификации педагога и уровня образовательной программы. Так же сенаторы отметили, что система стимулирующих выплат не должна при этом меняться.

Напомним, что уже с сентября этого года в силу вступает программа федеральной поддержки классных руководителей. Согласно этой программе, учителя, взявшие на себя обязанности руководителей класса, получат ежемесячную надбавку в размере пяти тысяч рублей.

Ирина Елкина