Федеральная антимонопольная служба обяжет работодателей информировать работника о возможности выбрать банк для начисления зарплаты, сообщает DEITA.RU.

Смысл - способствовать конкуренции между банками и снизить давление на работников. Свобода выбора позволит людям чувствовать себя спокойнее и увереннее.

Инициативу ФАС поддержали в Госдуме. Так, сотруднику будут предоставлять бланк с перечнем банков, из которых он сможет выбрать любой.

Уже осенью депутаты будут обсуждать закон, и, скорее всего, примут его. Инициатива продолжает линию президента Путина, который подписал закон о возможности такого выбора в июле.

Согласно закону, фирмы, которые выбора не дают, будут оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей. Для ИП штраф существенно меньше - от 1 до 5 тысяч рублей. Если сотрудник дает реквизиты, компания попросту обязана пойти ему навстречу. Отказать не имеют права.

Нередко случается «откатный шантаж», при котором фирма злоупотребляет полномочиями, лишь бы поработать с нужным банком. Кроме того, ФАС планирует оживить сферу за счет здоровой конкуренции.

Почему это важно? Не всегда предлагаемый банк готов предоставить самые выгодные кредитные условия. Если человек семейный, то для него важна входная ипотека.

Также для людей важна развитая сеть банкоматов или удобная схема взаимодействия с банком. Зато работы прибавится у бухгалтеров, которым придётся обновлять реестры и перечислять деньги на разные счета.

По новой инициативе ФАС, также изменится срок подачи заявления о смене банка. Время подачи такого заявления изменят с пяти до пятнадцати рабочих дней до зарплатной даты.

Уже известно, что Центробанк идею ФАС всячески поддерживает.

Василий Кучин