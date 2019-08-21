Зарабатывать более 200 тысяч рублей в дальневосточной столице вполне реально. Для этого достаточно обладать специфичным образованием и колоссальным опытом работы, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным Farpost, средняя заработная плата механиков и электромехаников на большом траулере от 200 до 350 тысяч рублей. При этом капитану на танкере 15-месячнике зарплату предлагают фиксированную — 230 тысяч рублей. Второму механику на балкер предлагают зарплату от 360 тысяч рублей.

Помимо морских профессий, хороший доход обещают и «сухопутным» профессионалам. Директору компании по продаже недвижимости предлагают заработную плату до 700 тысяч рублей. Шеф-повар в новом ресторане сможет получать от 200 до 250 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова