Зарплату 900 тысяч предлагают во Владивостоке

Почти миллион может зарабатывать водитель самосвала в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU. Соответствующее объявление появилось на популярной доске объявлений во Владивостоке.

По данным Farpost, водителю самосвала предлагается работа с оплатой от 500 до 900 тысяч рублей в месяц. При этом отмечается, что на 95 процентов заработная плата зависит от выполнения заявок.

Главное условие, что транспорт, то есть самосвал, должен принадлежать самому водителю. Также требуется водительское удостоверение.

Данное предложение можно рассматривать и как основной заработок, и как подработку.

Екатерина Брязгунова