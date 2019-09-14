Зарплату бюджетникам все-таки повысят

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Проект о повышении минимального размера оплаты труда одобрила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает DEITA.RU по материалам Минтруда.

Предполагается, что МРОТ в России увеличится с января 2020 года до 12 130 рублей. Как уточняет Минтруд, повышение МРОТ коснется порядка 3,2 миллиона человек. Половина из них – это бюджетники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях.

В Приморском крае регионального минимального размера оплаты труда нет, и при расчетах выплат ориентируются на МРОТ федеральный.

Накануне  большинство россиян по результатам опроса HeadHunter высказались против сокращения недели, опасаясь снижения трудовой дисциплины, переработок и снижения зарплат. 76% процентов респондентов придерживаются такой точки зрения.

Дмитрий Санников

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