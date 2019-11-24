Зарплату бюджетников в 41 тысячу пообещали к 2024 году

Заработную плату работников бюджетной сферы Оренбургской области к 2024 году планируют увеличить до 41,8 тысячи рублей, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, об этом стало известно на заседании комитета по экономической политики Законодательного собрания Оренбургской области.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития региона, заработная плата работников бюджетной сферы Оренбургской области к 2024 году увеличится до 41,8 тысячи рублей. В документе также указывается, что в 2020 году сотрудникам сферы образования и медицины будут платить на 6,5% больше.

Зарплаты работников в сфере добычи полезных ископаемых повысится на 7%. В обрабатывающем производстве зарплаты вырастут на 6,1%.

Сейчас, по данным Законодательного собрания Оренбургской области, средняя зарплата бюджетников в регионе составляет 29,3 тысячи рублей.

Дмитрий Санников