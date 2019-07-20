Принятие системы быстрых платежей тормозится из-за разногласий, сообщает DEITA.RU,

Как заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, Минтруд пока не согласен с позицией Центробанка и сенаторов, что для перечисления заработной платы работника через систему быстрых платежей нужно вносить изменения в российское законодательство.

Принятый Госдумой в первом чтении закон дает работодателю 15 календарных дней вместо пяти рабочих на перевод зарплаты из одного банка в другой. Предполагается, что этот законопроект даст право Центробанку устанавливать перечень реквизитов для перевода работнику заработной платы, в том числе номер телефона в качестве идентификатора.

Поправка к закону о внесении изменений в Трудовой кодекс подразумевает, что граждане будут иметь право перечислять зарплату через систему быстрых платежей Центробанка. На этапе второго чтения поправка не была поддержана: Минтруд считает, что, для того чтобы через СБП граждане перечисляли заработную плату, не нужно вносить изменений в законодательство.

Дмитрий Санников