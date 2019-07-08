Стало известно, каким образом может вырасти вознаграждение работников лесной отрасли, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин заявил о том, что ежегодную субвенцию регионам на управление лесами необходимо увеличить на 10 процентов.

Он также сказал, что размер федеральных субвенций, которые получают сегодня регионы, не позволяет решать задачи по управлению и содержанию лесничеств.

По мнению сенатора, новая мера поможет решить вопрос по оплате труда лесников. Сейчас, по его данным, уровень оплаты труда служащих лесничеств остаётся проблемой для отрасли. Шатохин предлагает довести оплату труда лесников до уровня средней по региону.

Дмитрий Шевченко