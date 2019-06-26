Зарплату начнут переводить по телефону
Получение заработанного за месяц станет поистине мобильным, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Первый заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Николай Журавлев рассказал о планах властей дать возможность работодателям переводить зарплаты сотрудников по номерам их телефонов.
Для этого потребуется внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс. Предложение уже отрабатывается Центробанком и Минструдом.
Таким образом, регулятор уже в скором времени может изменить перечень необходимых реквизитов, по которым работник сможет получать свою заработную плату. В их число должен войти номер телефона сотрудника, выступающий официальным и уникальным идентификатором человека.
Дмитрий Шевченко