Получение заработанного за месяц станет поистине мобильным, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Первый заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Николай Журавлев рассказал о планах властей дать возможность работодателям переводить зарплаты сотрудников по номерам их телефонов.

Для этого потребуется внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс. Предложение уже отрабатывается Центробанком и Минструдом.

Таким образом, регулятор уже в скором времени может изменить перечень необходимых реквизитов, по которым работник сможет получать свою заработную плату. В их число должен войти номер телефона сотрудника, выступающий официальным и уникальным идентификатором человека.

Дмитрий Шевченко