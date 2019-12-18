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Зарплату от 100 тысяч предлагают таким работникам
Наступает новый 2020-й год, однако люди продолжают искать друг друга. Работодатели — специалистов, а обычные граждане — работу по душе и с хорошим окладом. DEITA.RU приводит перечень вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей во Владивостоке.
Водителю самосвала, желающему работать шестидневку или сутки через сутки, предлагают работу с зарплатой от 120 тысяч рублей. Отмечается, что опыт работы должен быть не менее трех лет. Кроме того, важно разбираться в техническом устройстве грузовика.
Требуется директор по продажам в розничную сеть. Сеть салонов, которая реализует наручные часы, представлена во всех крупных городах Приморского края, в том числе Находке, Артеме, Уссурийске и Владивостоке. Заработок обещают от 120 тысяч рублей.
На зарплату от 100 до 130 тысяч рублей приглашают водителя-экспедитора. Придется по городу развозить замороженные продукты, полуфабрикаты и даже мороженое.
Руководитель склада одной из крупнейших торговых сетей Владивостока может зарабатывать от 100 до 120 тысяч рублей в месяц.
Массажисты требуются на оклад от 100 до 200 тысяч рублей. Региональный супервайзер популярной фирмы тоже может получать от 100 тысяч рублей, пишет FarPost.
Екатерина Брязгунова