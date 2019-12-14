Зарплату от 200 тысяч предлагают важным работникам

Началась предновогодняя суета, однако работодатели по-прежнему ищут тех, кто сможет выполнить все поставленные задачи качественно и в срок. Кем можно устроиться в Приморье с зарплатой выше 200 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на FarPost.

Примечательно, что высокооплачиваемая работа в избытке только для мужчин. Требуются мастера добычи на траулер или шхуну, капитан на балкер, матрос ГЭС, старших механик на шхуну, помощник капитана по производству, капитан на транспортный рефрижератор.

Кроме того, неплохие деньги можно зарабатывать и на суше. Монтажнику лифтов предлагают сдельную зарплату за сборку грузовых лифтов от 350 тысяч рублей.

В Уссурийске начальнику карьера обещают зарплату около 300 тысяч, начальнику участка открытых горных работ — 245 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова