Зарплату по минимуму сделают бюджетникам

Депутаты Государственной Думы рассмотрят новый законопроект об установлении заработной платы бюджетникам, сообщает DEITA.RU.

Документ был разработан и внесен в Государственную Думу депутатами парламента Северной Осетии. Он уже официально размещен в базе законопроектов Государственной Думы.

В соответствии с документом, депутаты предлагают внести изменения в Трудовой кодекс. Его суть состоит в том месячная заработная плата медицинского работника, педагогического работника, а также работника культуры не может быть ниже двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.

Где же брать деньги на все эти благие преобразования? Как логично отмечается в пояснительной записке, вступление в силу проекта федерального закона предполагается с 1 января 2020 года, ввиду чего принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2019 году как из федерального бюджета Российской Федерации, так из бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

А вот источником возможных расходов бюджетов в 2020 и последующих годах в целях доведения уровня заработной платы работников, получающих более низкое обеспечение, до уровня, предусмотренного проектом федерального закона, будут являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы.

В настоящее время пакет документов, внесенных с законопроектом, зарегистрирован и направлен на рассмотрение председателю Государственной Думы. В случае принятия закона, правительству Дмитрия Медведева придется его исполнять с 1 января 2020 года.

Дмитрий Санников