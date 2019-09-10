Зарплату россиян защитят от приставов и банкиров

Минюст создаст специальный документ, согласно которому появится перечень доходов, запрещенных к аресту судебными приставами, сообщает DEITA.RU.

Если у человека по тем или иным причинам появились долги, он, безусловно, должен по ним расплачиваться. Однако, по мнению российских властей, наличие даже крупных долгов не означает, что гражданина нужно раздеть, что называется, до нитки.

В связи с этим было принято решение создать специальный перечень средств, которые нельзя списать со счетов россиян. Среди них 50 процентов от заработной платы. При этом если человек задолжал по алиментам или выплачивает компенсацию за причиненный вред жизни и здоровью, то взыскать можно до 70 процентов от заработной платы, пишет РГ.

Кроме того, новым законом будет запрещено забирать такие средства, как материнский капитал, алименты, выплаты по уходу за нетрудоспособным членом семьи, пенсии по потере кормильца и некоторые другие.

Стоит отметить, что сегодня еще не наступил тот момент, когда судебные приставы научатся отделять одни доходы от других, поэтому на практике получаются неприятные ситуации. Когда об ошибке становилось известно, деньги сразу же возвращались.

Екатерина Брязгунова