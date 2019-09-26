Зарплату учителям повысят с нового года в Приморье

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Оклады Приморских педагогов будут увеличены с первого января следующего года, сообщает DEITA.RU.

Врио вице-губернатора директора департамента образования и науки региона Наталья Бондаренко сообщила о повышении окладов. Вопрос рассмотрят на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в свете решения о снижении районного коэффициента.

При этом отмечается, что снижения реальной заработной платы ожидать не стоит. Мера по повышению окладной части должна компенсировать понижение райкоэффициента до уровня по стране. Более того, заработная плата педагогов не останется на прежнем уровне, а будет увеличена с Нового года, а именно с 1 января 2020 года.

По словам Натальи Бондаренко, базовый оклад для педагогов образовательных учреждений установлен на уровне двенадцати тысяч шестисот рублей. Средства сверх оклада, такие, как стимулирующие и компенсирующие выплаты, регулируются дирекцией учреждений.

Администрация Приморского края напоминает, что уменьшение районного коэффициента предусматривает повышение окладов на десять процентов сотрудникам системы обязательного медстрахования, а также по переданным с государственного уровня полномочиям – в области лесного хозяйства, охраны животного мира, работников военкоматов, ЗАГС, присяжных заседателей и других.

Напомним, ранее Наталья Бондаренко посетила образовательные учреждения Приморья, заявив о необходимости избавиться от старой и ненужной мебели в детских садах, закупив новую на средства, предусмотренные на эти цели бюджетом региона.

Софья Корф

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