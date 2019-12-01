Зарплату в 200 тысяч предлагают двум мужчинам

Заработную плату до 200 тысяч рублей предлагают во Владивостоке двум представителям сильной половины человечества, сообщает DEITA.RU. Объявление размещено на популярной доске объявлений FarPost.

Согласно данным опубликованного объявления, одной из столичных промысловых компаний требуются два матроса-водолаза. Выход в море на катере по договоренности, он может осуществляться в вечернее или дневное время.

Отмечается, что опыт работы водолазом обязателен. Вся полученная прибыль будет делиться пополам. Ежемесячный доход, по предварительным данным, от 150 до 200 тысяч рублей.

Ранее DEITA.RU рассказывало, что во Владивостоке требуется стоматолог с окладом в полмиллиона рублей.

Екатерина Брязгунова