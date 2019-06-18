Право граждан на получение платы за свой труд даже в случае банкротства предприятий будут защищать, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РГ.

На сегодняшний день это не просто проблема, а настоящее бедствие: банкротящиеся предприятия задолжали своим сотрудникам миллионы, говорит глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, депутаты предложили ввести дополнительный вид соцстрахования, чтобы расходы взял на себя Фонд социального страхования населения. Это означает, что сумма социальных отчислений, которую платит работодатель, не увеличится.

Добавим, что один только приморский рынок ежегодно покидают крупные бренды, банкротятся магазины и кафе, предприятия закрываются. Печальными примерами стали ГХК «Бор», «Спасский бекон», «Торговый дома «Дальневосточная птица» и многие другие.

В конце мая министр труда Максим Топилин назвал Приморье лидирующим по невыплатам рабочим зарплат. Он добавил, что особенно отличился в этом плане завод "Радиоприбор" в краевой столице.

Анастасия Туркова

