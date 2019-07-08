После скандала с багажом в аэропорту Шереметьево его грузчикам подняли зарплату, да так, что большинству россиян и не снилось, сообщает DEITA.RU.

Сейчас их оклад составляет 200 тысяч рублей. Такие меры были приняты после того, как в аэропорту начались проблемы с выдачей багажа.

Решение принял директор «Шереметьево» Михаил Василенко. Еще в мае грузчики чистыми получали 45 тысяч, но этого им оказалось мало.

Кроме того, накануне в штате произошли серьезные сокращения. Ранее в июне операторы багажных лент стали зарабатывать 290 тысяч. Однако такие меры поощрения не помогли избежать кризиса с выдачей багажа.

Аэропорт сообщал, что проблемы начались со стартом туристического сезона и, как следствие, серьезным ростом пассажиропотока.

Но прокуратура выяснила: до мая обработкой багажа занималась компания «Аэрофлот». Недавно полномочия были переданы дочерней структуре «Шереметьево». В ней грузчиков оказалось недостаточно.

Проблемы пылись решить карательными мерами. После проверки прокуратуры руководители «Шереметьево Хэндлинг» потеряли свои посты.

Кроме увеличения зарплат, в «Шереметьево» наберут еще дополнительно 400 человек на должность грузчиков. Минтранс, однако, не готов заявить о победе над грузовым коллапсом.

Министерство сообщило, что только к 15 августа получающие нынче очень неплохие по российским меркам деньги грузчики смогут наладить погрузку - загрузку багажа и обеспечить нормальную работу пассажирских терминалов.

Василий Кучин