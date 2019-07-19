Росстат озвучил неутешительные данные о зарплатах, сообщает DEITA.RU.

Главное статистические ведомство страны выяснило, что половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц. Данные представлены за текущий год.

Согласно данным Росстата, pазрыв между медианным и средним значением зарплаты различается по регионам и колеблется от 13 до 31%.

Так, например, в Москве в апреле 2019 года средняя зарплата составила 96 000 рублей, а медиана на 31,2% меньше — 66 000 рублей.

А вот в Сахалинской области средняя зарплата достигла 88 000, а медианная — 62 600, то есть на 28,8% меньше.

Также, согласно информации статистического ведомства, в России зарплаты 10% наиболее высокооплачиваемых работников в 13 раз превышают зарплаты 10% наименее оплачиваемых.

Дмитрий Шевченко