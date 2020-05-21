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Зарплаты россиян покатились вниз

Бедность

У граждан станет меньше денег

30 крупнейших кредитных организаций России зафиксировали падение уровня заработных плат граждан, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Forbes.

В частности, свою статистику в этом направлении составил Сбербанк. По данным компании, в апреле наметилось снижение зарплатного фонда клиентов из числа микропредприятий на 12%.

В сегменте малого бизнеса снижение составило 5%. В направлении крупного бизнеса снижение оказалось менее заметным и ограничилось, по словам главы банка Германа Грефа, всего несколькими процентами.

ВТБ отметил падение зарплат клиентов на 3% по сравнению с мартом и рост на 5% по сравнению с апрелем прошлого года.

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