Новым поручением главы российского правительства Дмитрий Медведева россияне крайне возмущены, сообщает DEITA.RU.

Так, премьер-министр решил, что необходимо заново осмыслить нормы возведение общеобразовательных учебных заведений. Главная задача, которая стоит перед народными избранниками, — сэкономить бюджет.

По мнению Дмитрия Медведева и еще ряда чиновников, затраты на строительство школ завышены, а требования к безопасности — избыточные. Вот только россияне с таким заявлением в корне не согласны. Многие считают, что лучше бы «зарплаты себе урезали до уровня прожиточного минимума».

Жительница Уфы Ольга в Instagram уверяет, что оптимизация дошла до сокращения штата в детских садах. «По новому приказу, в детских садах Уфы в группах по списку может быть до 60 детей, притом только одна воспитатель, нянечек всех сократили», — пишет гражданка. Другие ей вторят, мол, властям все равно, ведь «их дети и внуки в России не учатся».

«Я так поняла, что на церкви не хватает?», «Да сколько там мимо кассы уходит, вместо одной школы, пять построить можно», «Когда в нашей стране уже на политиках и чиновниках экономить начнут? Как добавлять, так депутатам перетрудившимся, а как забирать и экономить, так народ сразу…», «Зарплаты себе урежьте, сократите до прожиточного минимума», «Раньше подобное назвали бы кратко и емко — вредительство и соответствующее отношение к этому известно...», «А потом ЕГЭ, нашли, на чем экономить, куда катится Россия», — пишут комментаторы в социальных сетях.

Екатерина Брязгунова