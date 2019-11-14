Зарплаты в Приморье постепенно «обеляются»

Значительное «обеление» заработной платы и формализация трудовых отношений за этот год произошли в 9 городах и районах Приморья. Недобросовестные организации вынуждены переходить на легальное ведение трудовых отношений с работниками, как в городах, так и в сельской местности. Большую роль в этом играют региональные органы власти, сообщает DEITA.RU.

В этом году сотрудники краевого департамента труда выявили более 30 тысяч фактов ведения неофициальных трудовых отношений на предприятиях. Практически во всех случаях удалось добиться официального оформления трудовых отношений или регистрации предпринимательской деятельности, сообщили представители ведомства.

В конечном итоге действия властей привели к регистрации более девяти тысяч ИП и крестьянско-фермерских хозяйств с начала этого года. Наибольшие успехи в этой сфере были достигнуты в Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Большом Камне и Арсеньеве, а также в Кировском, Анучинском, Тернейском, Октябрьском и Лазовском муниципальных районах.

В департаменте уже выполнили необходимый показатель по выявлению неформальных трудовых отношений на 133% благодаря реализации государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Согласно опросам, неофициальное оформление трудовых отношений является следствием желания работодателей избежать уплаты налогов и желания сотрудников получить немного больше средств «на руки» в качестве оплаты труда. Однако риски неофициального трудоустройства намного серьезнее: работники лишаются какой-либо правовой защиты и, главное, всех социальных гарантий. Организации, в свою очередь, таким образом идут на административное правонарушение, а в отношении их руководителей в некоторых случаях, согласно законодательству, может быть заведено уголовное дело.