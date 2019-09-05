Рост зарплат у россиян обнаружили исследователи сервиса «Зарплата.ру», сообщает DEITA.RU со ссылкой на данный сервис.

Проверялся летний период и начало осени. Как сказали исследователи, летом россияне получали в среднем 37 558 рублей, а осенью их доходы достигли планки в 44 945 рублей.

Вакансий с окончанием сезона отпусков тоже становится больше, и в текущем году их число увеличилось на 10 процентов. Аналогичный рост был зафиксирован и год назад. Резюме работодателям тоже приходят чаще: россияне отправляют на 7 процентов больше анкет.

Анастасия Туркова