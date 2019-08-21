Глава Минздрава России выступила со смелым предложением, сообщает DEITA.RU.



Вероника Скворцова заявила о том, что минимальный уровень зарплат врачей нужно повысить до 170% от средней заработной платы по региону.

Своё предложение она озвучила на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения с президентом России Владимиром Путиным.



Для врачей скорой помощи Скворцова предложила зарплаты в размере не менее 200% от средней по региону. Для медсестер минимальный уровень оплаты труда должен быть не ниже 70% от средних зарплат, для фельдшеров — не менее 120%.



Министр заверила, что для установки таких зарплат не требуется дополнительное финансирование.

Дмитрий Шевченко