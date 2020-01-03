Зарплаты вырастут у этих работников

Пакет документов от правительства уже готов, сообщает DEITA.RU.



В России с 1 октября вырастут зарлпты у огромного числа работников. Как пишет «Российская газета», доходы повысятся у работников бюджетной сферы, которых не упомянули в «майских указах» президента.

Так, осенью индексация зарплат работников бюджетной сферы не из «майских указов» пройдет на 3,8%. Так, зарплаты вырастут у пожарных, спасателей, работников столовых в школах и других образовательных учреждениях, нянечек, техничек. Также индексация ждет зарплаты программистов, кадровиков и других сотрудников бюджетных учреждений.

Елена Миронова