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Зарплаты вырастут у этих работников
Пакет документов от правительства уже готов, сообщает
DEITA.RU.
В России с 1 октября вырастут зарлпты у огромного числа работников. Как пишет «Российская газета», доходы повысятся у работников бюджетной сферы, которых не упомянули в «майских указах» президента.
Так, осенью индексация зарплат работников бюджетной сферы не из «майских указов» пройдет на 3,8%. Так, зарплаты вырастут у пожарных, спасателей, работников столовых в школах и других образовательных учреждениях, нянечек, техничек. Также индексация ждет зарплаты программистов, кадровиков и других сотрудников бюджетных учреждений.
Елена Миронова