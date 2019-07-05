Студент спровоцировал полицейских на проверку своей научной работой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Полицейские заинтересовались студентом Санкт-Петербургского государственного университета, который описал проведение эксперимента с использованием наркотиков в своей научной работе. Название работы – "Восприятие боли в процессе предсмертных переживаний".

Такая информация имеется в ректорских материалах вуза.

В результате проверки оказалось, что студент описываемый эксперимент не организовывал и на практике не проверял. Он попросту перевел на русский описание чужого исследования, проводившегося в зарубежном университете, и собирался сдать эту работу как собственную.

Применялись ли к молодому человеку санкции – не известно.

Анастасия Туркова