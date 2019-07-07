В субботу, 6 июля, по доброй традиции Александр Захаров, с наставником Андреем Подоплеловым провели зарядку с Чемпионом в Чугуевке, сообщает DEITA.RU.





День начался с зарядки, в которой приняли участие глава района, местные жители и ребята, занимающиеся в ДЮСЦ. После зарядки ребята сыграли с главой района и тренерским составом в футбол.





По окончанию товарищеской встречи, был проведен мастер-класс для Федерации кикбоксинга с. Чугуевка. А после гости отправились в детский дом поселения, где их встретили воспитанники, которые смогли пообщаться с именитыми спортсменами Приморья. На память, ребята получили подарки - спортивный инвентарь для физкультуры и яркие позитивные эмоции.





В завершении глава Чугуевского района Роман Деменев поделился с гостями из Уссурийска успехами в спортивных достижениях района и с титулованными гостями обсудил проведение соревнований по кикбоксингу в Чугуевке.





«Нам важно и необходимо проводить товарищеские встречи, чтобы обмениваться успехами и хорошим опытом с молодежью и жителями Приморья, мотивируя на активный и здоровый образ жизни. Добрые традиции продолжаются и их география становится шире», - отмечает президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

Иван Юрьев