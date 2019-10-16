Засаду на браконьеров устроили в Приморье

В результате спланированной операции сотрудниками совместной спецгруппы Центра «Амурский тигр» и Службы охотничьего надзора Приморского края были задержаны граждане, подозреваемые в незаконной охоте и причинении ущерба природе в особо крупном размере, сообщили DEITA.RU в АНО «Центр «Амурский тигр».

14 октября 2019 года инспектор спецгруппы Центра «Амурский тигр» и КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» Приморского края Александр Чебанюк проверял оперативной информации о браконьерской охоте в Пожарском районе.

«Около двух месяцев назад я получил информацию о том, что в районе села Федосьевка, на Алчановской «мари» (Заболоченная местность. — Прим. ред.) группа людей производит охоту браконьерским способом, с применением световых приборов и тепловизоров. Мы начали проверку информации и 13 октября она подтвердилась, мы точно знали, что на «марь» заехал вездеход. Вместе с Ярославом Шишкиным, сотрудником Департамента охотнадзора Приморского края, которого мы взяли для усиления, мы выдвинулись на территорию для задержания», — комментирует Александр Чебанюк.

Прибыв на место, сотрудники охотнадзора обнаружили, что действительно есть след вездехода, ведущий на территорию угодий, где охотпользователем была выделена так называемая «тихая зона», куда не выдаются разрешительные документы на охоту. Продвигаясь по следу от транспорта, они услышали многочисленные выстрелы, постарались оперативно добраться к месту стрельбы, чтобы как можно меньше животных пострадало. Когда им это удалось, то вездеход уже заводился, чтобы переехать на новое место и продолжить «кровавую» бойню.

«Водитель вездехода при виде нас не растерялся и попытался скрыться, но мы быстро его обезвредили, чтобы он не успел уехать. Двое с оружием, находящиеся на крыше вездехода, спрыгнули на землю, и попытались скрыться на «мари». Их также в последствии задержали. Четвертый задержанный был в группе тем человеком, который «светил» (Ослеплял животных прожекторными фонарями. — Прим. ред.)», — продолжает рассказ Александр Васильевич.

На место была вызвана и незамедлительно прибыла оперативно-следственная группа отдела МВД России по Пожарскому району для проведена процессуальных действий. Все четверо задержанных оказались жителями поселка Лучегорск Пожарского района. В ходе досмотра грузового отсека вездехода было обнаружено мясо предположительно (точное количество установит экспертиза) 9 разделанных туш косуль. В общей сложности у граждан, кроме мяса копытных животных, были два полуавтоматических карабина с оптическими прицелами, боеприпасы к ним, тепловизоры, прожекторные фонари, рыболовные сети и рыбная продукция.

Все это, включая вездеход, изъято сотрудниками полиции в качестве вещественных доказательств. Изъятые части тел животных направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Набор изъятого и размах деятельности граждан, говорит о том, что для них это был не случайный выезд, а системный «промысел». Наличие дорогих оптических прицелов зарубежного производства и тепловизоров, а также сам способ охоты с применением вездехода, свидетельствует о том, что люди занимались преступным деянием не из чувства голода. Надо сказать, что использование гусеничного вездехода, оптики с подсветкой, тепловизоров, полуавтоматических карабинов и прожекторных фар не оставляло животным никаких шансов. Это нельзя назвать охотой, настоящему охотнику такое варварство и приснится не может. По сути, это было убийство ради преступной «наживы», при чём со всех сторон бесчестное. — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. — Граждан задержали с поличным, собрано достаточное количество улик для установления всех обстоятельств. Мы очень надеемся на объективное расследование, в ходе которого будет установлена роль каждого из группы и возможно сотрудникам МВД удастся установить и тех граждан для кого предназначалось данное мясо. Согласно нашим данным, изобличение таких групп граждан очень эффективно в плане увеличения численности копытных животных, которые являются залогом существования настоящих охотников – тигра и законопослушных граждан, охотящихся в ареале тигра».

Данное деяние подпадает под действие ст. 258 УК РФ, если в ходе расследования будет доказана вина задержанных, то им грозит штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 5 лет, при этом им придется заплатить внушительную сумму за ущерб природе.

Дмитрий Санников