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Защищать Рунет хотят китайским оборудованием

клавиатура, комп, пк, компьютер

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования заказал себе китайское компьютерное оборудование, благодаря которому будет проводиться мониторинг и управлять сетью связей, сообщает DEITA.RU. 

Как следует из документации на сайте госзакупок, всего специалисты заказали 18 комплектов, которые состоят из девяти компонентов, в том числе и операционной системы. Четыре основных компонента относятся к китайской компании Lenovo, остальные компоненты и программы к американским разработкам. За 18 комплектов «ЦМУ ССОП» заплатит 55,9 млн рублей. 

Напомним, что в конце декабря заместитель министра связи прокомментировал учения по изоляции российского сегмента интернета. Действиями компаний он остался доволен, добавив, что страна может спокойно отойти от «всемирной паутины». Закон о суверенном интернете в России вступил в силу осенью прошлого года. 

Иван Юрьев

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