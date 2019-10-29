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Защищенность банковских счетов россиян проверят хакеры
Центробанк намерен нанять хакеров для проверки защищенности банковских счетов россиян от кибератак и других мошеннических махинаций с деньгами граждан в интернете. Об этом сообщает DEITA.RU.
По словам замруководителя ЦБ Артема Сычева, Банк России планирует совместно с различными «безопасными» ведомствами страны разработать несколько тестовых заданий для банковских аудиторов в сфере IT, чтобы получить полную уверенность в защищенности денежных счетов россиян от действий виртуальных злоумышленников.
Предполагается, что в рамках тестовый заданий специалисты в сфере информационных технологий должны будут в режиме реального времени отражать атаки специально нанятых хакеров, чтобы не дать им завладеть банковскими счетами клиентов кредитной организации.
Источники «Известий» сообщили, что в ряде случаев для проверки защиты от взломов могут быть выбраны несколько настоящих счетов граждан, но в большинстве случаев в тестах будут использованы специальные симуляторы действий злоумышленников. Ни в одном из вариантов деньги россиян не пострадают – в качестве хакеров выступят специально нанятые ITшники, заточенные на борьбу с программистами-преступниками.
Екатерина Цой