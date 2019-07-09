Как надолго забыть о коррозии днища автомобиля, сообщает DEITA.RU.

Удары, щебень, влага и грязь повреждают днище машины, вызывая коррозию. Но с этой проблемой справляется резинобитумная мастика. Она быстро застынет при нанесении на металл, станет эластичной пленкой и защитит днище авто от влаги. Помимо этого, она еще и держится долго.

Наносить ее правильно на днище, обезжиренное бензином или любим другим веществом со схожими свойствами. Затем в бензине разведите мастику до консистенции питьевого йогурта или киселя. Используйте при этом респиратор и резиновые перчатки, поскольку бензин токсичен.

С помощью кисточки нанесите смесь на сварочные швы и места, больше всего подверженные коррозии. Подождите часов 5 – 6, пока высохнет первый слой, и нанесите таким же образом еще два.

Если эту процедуру повторять по мере необходимости (приблизительно раз в год), она надежно защитит ваш автомобиль и в холода, и в жару, и при осадках.

Анастасия Туркова