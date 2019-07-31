Встреча с инспектором ГИБДД не всегда бывает приятной. Бывают случаи, когда водитель на сто процентов уверен в том, что не нарушал правил дорожного движения, а остановивший его сотрудник ДПС уверяет в обратном. Как защититься от недобросовестного инспектора, сообщает DEITA.RU.

В случае, когда сотрудник ДПС уверяет, что он зафиксировал с помощью радара факт превышения вами скорости, просто попросите продемонстрировать показания радара. Нет показаний — так и пишите в протоколе.

Если все-таки показания радара вы увидели и оказалось, что допустимая скорость все-таки была превышена, узнайте у инспектора, какое программное обеспечение установлено на радаре. Лицензионное или нет. При использовании пиратского софта штраф в суде признают недействительным.

Несоблюдения ПДД в части требований, предписанных дорожными знаками, может быть чревато даже лишением водительского удостоверения. Если инспектор уверяет, что вы игнорируете дорожные знаки, которые находятся «где-то там за 200 метров, нужно сходить и удостовериться, что он действительно там установлен. Ведь его там может не быть.

Екатерина Брязгунова