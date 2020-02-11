Защитник прав автомобилистов раскрыл причину повышения штрафов

Автоэксперты продолжают обсуждать повышение штрафов на нарушение ПДД, сообщает ИА DEITA.RU. Одна из версий увеличения штрафов – низкая собираемость.



Как пишет «Российская газета» со ссылкой на защитника прав автомобилистов Александра Холодова, главная причина увеличения стоимости – высокие затраты государства на меры исполнительного производства.

По словам Холодова, сейчас собираемость штрафов за нарушение ПДД в России около 80%. То есть, 20% штрафов приходится собирать с помощью судебных приставов, и тогда один такой собранный штраф обходится государству в 2000 рублей. Эксперт считает, что главная причина роста размера наказания – желание власти не тратить деньги из бюджета на сборы.

Однако защитник прав автомобилистов считает – нельзя наказывать всех водителей из-за неплательщиков. Он предложил другую схему. Если водитель платит штраф в положенный срок, то он для него остается в размере 500 рублей. Если же деньги не поступят государству через 2 месяца, тогда размер штрафа надо увеличивать до тех самых 2-3 тысяч.