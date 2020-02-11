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Источник: Губернаторам разрешат откреститься от «Единой России»
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Защитник прав автомобилистов раскрыл причину повышения штрафов
Александр Холодов считает, что автомобилисты будут отдуваться за злостных неплательщиков штрафов
Автоэксперты продолжают обсуждать повышение штрафов на
нарушение ПДД, сообщает ИА DEITA.RU. Одна из версий увеличения штрафов – низкая
собираемость.
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на защитника прав автомобилистов Александра Холодова, главная причина увеличения стоимости – высокие затраты государства на меры исполнительного производства.
По словам Холодова, сейчас собираемость штрафов за нарушение ПДД в России около 80%. То есть, 20% штрафов приходится собирать с помощью судебных приставов, и тогда один такой собранный штраф обходится государству в 2000 рублей. Эксперт считает, что главная причина роста размера наказания – желание власти не тратить деньги из бюджета на сборы.
Однако защитник прав автомобилистов считает – нельзя наказывать всех водителей из-за неплательщиков. Он предложил другую схему. Если водитель платит штраф в положенный срок, то он для него остается в размере 500 рублей. Если же деньги не поступят государству через 2 месяца, тогда размер штрафа надо увеличивать до тех самых 2-3 тысяч.