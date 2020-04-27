Защитный навес над портом «Терминал Астафьева» будут монтировать приморские специалисты

«Терминал Астафьева» подписал соглашения по закладке фундамента защитных конструкций над зоной выгрузки. Строительство начнется в середине мая. Тем самым предприятие первым из портов Находки выполняет все требования в поручении президента РФ о переходе на защищенный тип перевалки угля.

В подписании приняли участие заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков, генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов и руководство компаний «Т-Строй», «АТР-Строй», «Альпар-Плюс».





Как отметил вице-премьер краевого Правительства, поручение Президента РФ о переходе на технологии защищенной перевалки находится на постоянном контроле Губернатора Приморского края.

«Мы видим, как с 2017 года «Терминал Астафьева» четко и последовательно выполнял поставленные требования, которые в конечном итоге приводят к появлению у нас в Приморском крае порта с защищенной перевалкой. Это серьезная большая стройка, работы на которой продолжаются и в это непростое для бизнеса и людей время. Важно, что участвовать в проекте будут приморские компании, а это – рабочие места для жителей края», - подчеркнул Константин Шестаков.





Как сообщили специалисты, подписано три договора: на бурение свайного основания под фундаменты, на возведение железобетонных конструкций и на возведение металлических конструкций.

«Мы приступаем к финальной стадии перехода на защищенную перевалку – стадию строительства навеса над зоной выгрузки. Договоры заключены с приморскими подрядчиками, что особенно важно для экономики края в это непростое время. Это компании с большим опытом успешно завершенных проектов, в частности, на «Терминале Астафьева». Ранее они возводили пылеветрозащитные экраны, монтировали конвейер закрытого типа, участвуют в строительстве ремонтно-механических мастерских», - рассказал генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов.





Строительные работы начнутся с бурения свайного основания под фундаменты опор, будет выполнено 12 фундаментов. Далее строители возведут железобетонные конструкции высотой 11 метров. Каждая опора будет иметь площадь 9 квадратных метров и по прочности соответствовать опорам мостов. В завершении строители приступят к монтажу металлических конструкций навеса, чья максимальная высота составит около 39 метров.





– Конструкции, которые будем возводить на «Терминале Астафьева», они аналогичны, тем которые возводили на мостовых сооружениях. Также будет специальная опалубка, которую также используем при строительстве мостов. Опыт у нас есть, но в таком проекте по строительству крытого терминала участвуем впервые. Это очень интересно и уникально, - дополнил исполнительный директор ООО «АТР-Строй» Максим Яковлев.





Отметим, что металлические конструкции произведены испанской компанией Gaptek по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем, чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина. «Монтаж крытого навеса на «Терминале Астафьева» - это следующий шаг по переходу на закрытую перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянная работа двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия», - рассказал исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.





В результате проведенных мер достигнуто устойчивое снижение концентраций взвешенных веществ, пыли каменного угля в воздухе населенных мест на границе санитарно-защитной зоны, подтверждаемое производственным лабораторным контролем, данными социально-гигиенического мониторинга и, что самое главное, снижением количества жалоб от населения.