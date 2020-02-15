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6 Декабрь 2019, 18:15

Защиту от скрутки пробега придумала «Единая Россия»

ГИБДД, техосмотр, ПТС, инспектор, авто, автомобиль

У продавцов не будет шанса нажиться на доверчивых покупателях

Депутаты от «Единой России» выступили с предложением – создать единую базу пробега автомобилей в России, сообщает ИА DEITA.RU. С предложением координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир Афонский обратился в ГИБДД.

Как пишет «Российская газета», в России хотят создать единую базу всех автомобилей с их пробегом. Данные в базе данных предлагают обновлять раз в год – после прохождения техосмотра. При этом, получить доступ к информации сможет любой гражданин – бесплатно.

Ранее депутаты и автоэксперты уже обсуждали различные возможности недопущения скручивания пробега. Одна из предложенных мер – введение штрафов. Однако в МВД позже отметили: скручивание пробега – не нарушение ПДД, никакой опасности для покупателя не несет, а о состоянии автомобиля можно узнать все во время техосмотра.

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