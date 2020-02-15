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Защиту от скрутки пробега придумала «Единая Россия»
У продавцов не будет шанса нажиться на доверчивых покупателях
Депутаты от «Единой России» выступили с предложением –
создать единую базу пробега автомобилей в России, сообщает ИА DEITA.RU. С
предложением координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир
Афонский обратился в ГИБДД.
Как пишет «Российская газета», в России хотят создать единую базу всех автомобилей с их пробегом. Данные в базе данных предлагают обновлять раз в год – после прохождения техосмотра. При этом, получить доступ к информации сможет любой гражданин – бесплатно.
Ранее депутаты и автоэксперты уже обсуждали различные возможности недопущения скручивания пробега. Одна из предложенных мер – введение штрафов. Однако в МВД позже отметили: скручивание пробега – не нарушение ПДД, никакой опасности для покупателя не несет, а о состоянии автомобиля можно узнать все во время техосмотра.