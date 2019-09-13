Защиту прав граждан на безопасную окружающую среду обсудили в Приморье

Вопросы защиты прав граждан на безопасную окружающую среду обсудили на расширенном заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

В заседании приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, федеральный инспектор по Приморскому краю аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Константин Степанов, заместитель проректор Дальневосточного федерального университета Алексей Кошель, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, председатель комитета ЗакСобрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, заместители председателя комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Джони Авдои и Всеволод Романов, заместитель председателя комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Александр Тютерев, а также депутат данного комитета Александр Петухов, уполномоченные по правам человека в регионах Дальнего Востока, представители федеральных и региональных органов государственной власти, местного самоуправления, научных организаций и общественных объединений.



Права человека на благоприятную окружающую среду в настоящее время один из самых актуальных запросов от общества. Как отмечалось в докладе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальцовой по вопросам защиты экологических прав к уполномоченным в 2018 году поступило более 3 тыс. обращений. Об актуальных вопросах соблюдения экологических прав сообщалось в 6 докладах уполномоченных в Дальневосточном федеральном округе. Анализ обращений показывает, что людей волнует загрязнение воздуха в пределах населенных пунктов, вопросы утилизации отходов производства и потребления, восстановление и сохранение лесного фонда, охрана и использование водных объектов.



На законодательных аспектах данного вопроса акцентировал внимание председатель краевого парламента Приморья Александр Ролик. Нужно отметить, что сегодня вопросы, связанные с экологией и охраной окружающей среды, на территории Приморского края в настоящее время регулируются 11 региональными законами, в том числе, краевым законом "Об охране окружающей среды", который направлен на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия на них. Депутатами Законодательного Собрания Приморья приняты и действуют краевые законы "Об охране атмосферного воздуха", "Об отходах производства и потребления", "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края", в 2017-м и 2018-м годах приняты поправки в Закон "Об административных правонарушениях в Приморском крае", которыми установлена административная ответственность за нарушение требований законов и иных нормативных правовых актов Приморского в области охраны окружающей среды и природопользования.

Выступая на координационном совете председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик подчеркнул, что в крае также действует государственная программа "Охрана окружающей среды Приморского края". На текущий 2019 год по инициативе губернатора Приморского кря финансирование данной программы увеличено в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2018 года и составило 1 млрд 10 млн 665 тыс. рублей.

"Одна из основных задач, которую мы сегодня решаем вместе с администрацией Приморского края, органами исполнительной власти - это повышение общей культуры населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и экологического просвещения", - также отметил спикер ЗакСобрания, - Она осуществляется в рамках реализации недавних изменений в федеральный закон №458-ФЗ от 29 декабря 2014 года "Об отходах производства и потребления". В этой работе мы поддерживаем экологические и общественные движения, в том числе молодежные, привлекаем различные некоммерческие организации и волонтеров, реализуем федеральный партийный проект "Чистая страна".

Александр Ролик одновременно напомнил, что на прошедшем 5 Восточном экономическом форуме, Президент России говорил о развитии российского Дальнего Востока как мирового природно- туристического центра, где будут вырабатываться подходы к решению важнейшего для всех вопроса, как обеспечить гармонию между хозяйственной деятельностью развитием экологического туризма доступностью природы для людей и сбережения уникальной экосистемы. "Это направление мы рассматриваем сегодня как одно из приоритетных в нашей работе, и, уверен, что мы будем над ним работать совместно", - сказал председатель Законодательного Собрания.

Дмитрий Санников