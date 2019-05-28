Неопытная конструкция появилась в Красноярске, сообщает DEITA.RU.

Пользователи интернета активно обсуждают оригинальное решение службы благоустройства. Коммунальщики придумали высаживать тюльпаны за металлическим заграждением, закрытым прочной синтетической сеткой.

Таким образом специалисты хотят защитить цветы от вандалов.

Однако комментаторов в Сети не остановила от обсуждения официальная версия увиденного. Кто уже назвал клумбу "грядкой строго режима".

"Не хватает только колючей проволоки", "Заслужили", "Не просто так сделали, значит, были инциденты", "Последствия совка", "С нашим менталитетом и землю вывезут!", - пишут пользователи.