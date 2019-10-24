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Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Заснул за рулем: оштрафует ли ГИБДД

автомобиль, руль, авто, машина

Сонный водитель на автомобильной дороге, как известно, бомба замедленно действия. Значительная часть аварий случается из-за переутомления, поэтому вопрос, можно ли безнаказанно выспаться в пробке, очень даже не праздный, сообщает DEITA.RU.

Каждый водитель знает, что в любой части проезжей части можно остановиться, в случае так называемой вынужденной остановки. В рамках пункта 1.2 дорожных правил в случае острой необходимости можно даже встать под знаком «Остановка запрещена». Сложно спорить тем, что, если водителя «рубит», его остановка будет именно вынуждена. Тем более, что в перечне причин, разрешающих остановку, есть состояние водителя.

Здесь стоит помнить, что при вынужденной остановке нужно обязательно включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки.

Все было бы хорошо, если бы в пункте 2.7 ПДД не было бы указано, что садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии запрещено, поэтому штраф за сон в пробке придется заплатить в размере двух тысяч, а в Москве и Санкт-Петербурге — три тысячи рублей.

Екатерина Брязгунова

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