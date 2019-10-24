Новости
Россияне будут получать больше денег
24 Октябрь 2019, 23:45
Власти сказали, когда закончится недолив топлива
24 Октябрь 2019, 23:15
Кремль прокомментировал отставку Путина
24 Октябрь 2019, 22:45
Новая реформа ЖКХ: бумажки отменяются
24 Октябрь 2019, 22:15
Младенец погиб на борту самолета: мать нашла виноватых
24 Октябрь 2019, 21:45
Миллиарды из бюджета в никуда: у губернатора проблемы
24 Октябрь 2019, 21:15
Данные миллиона клиентов Сбербанка доступны мошенникам
24 Октябрь 2019, 20:45
Бюджетные места в вузах отдадут африканцам
24 Октябрь 2019, 20:15
Заснул за рулем: оштрафует ли ГИБДД
Сонный водитель на автомобильной дороге, как известно, бомба замедленно действия. Значительная часть аварий случается из-за переутомления, поэтому вопрос, можно ли безнаказанно выспаться в пробке, очень даже не праздный, сообщает DEITA.RU.
Каждый водитель знает, что в любой части проезжей части можно остановиться, в случае так называемой вынужденной остановки. В рамках пункта 1.2 дорожных правил в случае острой необходимости можно даже встать под знаком «Остановка запрещена». Сложно спорить тем, что, если водителя «рубит», его остановка будет именно вынуждена. Тем более, что в перечне причин, разрешающих остановку, есть состояние водителя.
Здесь стоит помнить, что при вынужденной остановке нужно обязательно включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки.
Все было бы хорошо, если бы в пункте 2.7 ПДД не было бы указано, что садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии запрещено, поэтому штраф за сон в пробке придется заплатить в размере двух тысяч, а в Москве и Санкт-Петербурге — три тысячи рублей.
Екатерина Брязгунова