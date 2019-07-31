Индивидуальный предприниматель, который реконструирует сквер, обвиняет мэрию в несоблюдении обязательств по контракту и угрожает затягиванием сроков сдачи объекта, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Ситуация разворачивается в Нижневартовске, речь идет о сквере строителей. Будучи заказчиком, мэрия допускает задержки в финансировании, и материалы покупать становится не на что, указывает на проблему предприниматель.

Но администрация муниципалитета отказывается признавать факт нарушения обязательств и свою вину не признает. С их стороны ситуация выглядит как должно: деньги ИП поступают по мере выполнения работ. Они называют застройщика шантажистом.

Давать деньги авансом местные власти не желают и спрашивают, зачем застройщик взялся за работу, если у него совсем нет средств?

В Нижневартовске говорят, что сейчас предприниматель за выполненную на данный момент работу получил около 20 млн рублей из 42 млн общей стоимости.

Если конфликт не будет решен, работы на сквере окончатся не 11 августа, как должно быть, а к первому сентября.

Анастасия Туркова