После «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в полиции заявили о том, что уголовное дело в отношении генерального директора компании, которая возводила жилой комплекс «Новокосино-2» возбуждено еще в первой декаде апреля текущего года, сообщает DEITA.RU.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, причиной возбуждения уголовного дела стали подозрения, что по вине гендиректора компании дольщики потеряли ни много ни мало, а 4,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день потерпевшими признаны почти 90 человек, однако это не конечная цифра, их может быть в 20 раз больше, так как договоры о долевом строительстве подписали две тысячи человек.

Ранее прошла информация о том, что за несколько часов до «Прямой линии» с главой государства власти Приморского края объявили об окончании строительства и сдачи в эксплуатацию сразу 30 недостроев. В администрации региона рассказали, что в семи из них люди встретят новоселье уже в текущем году.

Екатерина Брязгунова