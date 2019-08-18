Застройщикам установят стандарт, но вам это не поможет
Стратегию комплексного развития территорий Минстрой России опубликует для общественного обсуждения, сообщает DEITA.RU.
Об этом сообщил руководитель Минстроя Владимир Якушев. По его словам, документ будет оформлен в виде постановления правительства. При этом чиновники склоняются к любопытной схеме: стандарт станет документом рекомендательно-обязательным. Ну а где «рекомендательным», там ведь можно его и не придерживаться. Следовательно, покупателям жилья в новостройках радоваться не стоит.
Цели у документа заявлены глобальные. Стандарт комплексного развития территорий призван покончить с многоэтажными гетто, хилыми кустиками во дворах и серыми подъездами. Ну, вы знаете все эти формулировки: «комфортная городская среда», «качественное жилье», «общественные территории». Если повторять их скороговоркой, переставляя местами, то можно создать речь. А если переложить на бумагу, то получится «Стратегия комплексного развития территорий».
Пока же в крупных российских городах процветает точечная застройка. Иногда жителям окрестных домов в ходе акций протеста удается одержать победу к скрежету зубов застройщиков. Иногда нет, и напротив окон возникает массивное многоэтажное чудо.
В Приморском же крае, по данным Приморскстата, количество введенного жилья за первые полгода 2019 года ниже на 13%, чем год назад.Всего с января по июнь 2019 года в Приморье ввели 203,7 тысяч кв м жилья. Из них только 90 тысяч кв м жилья построены застройщиками. Остальные «квадраты» возвели индивидуальные застройщики - 113,6 тысяч кв м.
Дмитрий Санников