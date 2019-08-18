Стратегию комплексного развития территорий Минстрой России опубликует для общественного обсуждения, сообщает DEITA.RU.

Об этом сообщил руководитель Минстроя Владимир Якушев. По его словам, документ будет оформлен в виде постановления правительства. При этом чиновники склоняются к любопытной схеме: стандарт станет документом рекомендательно-обязательным. Ну а где «рекомендательным», там ведь можно его и не придерживаться. Следовательно, покупателям жилья в новостройках радоваться не стоит.

Цели у документа заявлены глобальные. Стандарт комплексного развития территорий призван покончить с многоэтажными гетто, хилыми кустиками во дворах и серыми подъездами. Ну, вы знаете все эти формулировки: «комфортная городская среда», «качественное жилье», «общественные территории». Если повторять их скороговоркой, переставляя местами, то можно создать речь. А если переложить на бумагу, то получится «Стратегия комплексного развития территорий».

Пока же в крупных российских городах процветает точечная застройка. Иногда жителям окрестных домов в ходе акций протеста удается одержать победу к скрежету зубов застройщиков. Иногда нет, и напротив окон возникает массивное многоэтажное чудо.

В Приморском же крае, по данным Приморскстата, количество введенного жилья за первые полгода 2019 года ниже на 13%, чем год назад.Всего с января по июнь 2019 года в Приморье ввели 203,7 тысяч кв м жилья. Из них только 90 тысяч кв м жилья построены застройщиками. Остальные «квадраты» возвели индивидуальные застройщики - 113,6 тысяч кв м.

Дмитрий Санников