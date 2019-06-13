Строительные компании смогут получить возможность завершить свои объекты без привлечения проектного финансирования до 1 октября текущего года, передаёт DEITA.RU, ссылаясь на "Коммерсант".

Больше года назад стало известно, что с 1 июля текущего года девелоперы не смогут использовать средства дольщиков для возведения своих домов. Однако появилась информация о том, что этот процесс может быть фактически отложен.

Готовность жилых домов, которые могут не успеть попасть под переход на проектное финансирование, будет определяться до 1 октября 2019 года. Это может позволить большинству застройщиков продолжить работу по договорам долевого участия, оформление которых будет прекращено 1 июля.



Издание добавляет, что в профильном министерстве решили пойти на уступки застройщикам и отложить ещё на несколько месяцев введение эскроу-счетов.

Эксперты также подтверждают, что данный перенос может позволить девелоперам закончить свои проекты по-старому.

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Дмитрий Шевченко