Недобросовестных девелоперов ожидают важные изменения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Госдума рассмотрит законопроект, который предполагает поэтапную передачу объекта незавершенного строительства жилищно-строительному кооперативу или иному потребительскому кооперативу.

Документ предусматривает также и передачу имущества и обязательств застройщика вместе с правами и обязанности членов такого кооператива.

Данную меру предлагается применять в отношении девелоперов в случае нарушения сроков передачи участнику долевого строительства объекта более чем на один год:

Авторы инициативы подчёркивают, что сейчас проблема неисполнения застройщиками своих обязательств является актуальной для большинства регионов.

Дмитрий Шевченко