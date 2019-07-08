Недобросовестных девелоперов ожидают важные изменения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Госдума рассмотрит законопроект, который предполагает поэтапную передачу объекта незавершенного строительства жилищно-строительному кооперативу или иному потребительскому кооперативу.
Документ предусматривает также и передачу имущества и обязательств застройщика вместе с правами и обязанности членов такого кооператива.
Данную меру предлагается применять в отношении девелоперов в случае нарушения сроков передачи участнику долевого строительства объекта более чем на один год:
Авторы инициативы подчёркивают, что сейчас проблема неисполнения застройщиками своих обязательств является актуальной для большинства регионов.
Дмитрий Шевченко