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Застряли на перевале: фуры съехали с размытой дождями дороги
Скорее всего, водители большегрузных автомобилей не справились с управлением
Несколько фур сошли с трассы и увязли в топкой грунтовой дороге, размытой дождями на Сергеевском перевале в Партизанском районе, сообщает ИА DEITA.RU.
Cудя по фото и видео, которое прислали подписчики, дело обстоит довольно плачевно – на этом участке трассы грунтовая дорога сильно размыта дождями, и сразу три фуры – одна за другой – просто съехали в кювет.
- Одна тут с дровами… другая, судя по всему, с рыбой… даже без запаски стоит, - отмечает автор видео.
Напомним, что почва во многих районах края сейчас избыточно увлажнена – во многом, это связано с обильными дождями, которые размывают грунт и создают крайне скользкую и неустойчивую проезжую часть. Часто машины теряют управление на таком покрытии – даже на асфальте, не говоря уже о грунте.